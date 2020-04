Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden - weiterer Unfallbeteiligter gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.04.2020, gegen 08:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Dr.-Siebenpfeiffer-Straße/Haltweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 24-jähriger Kleintransporterfahrer befuhr die Dr.-Siebenpfeiffer-Straße in Fahrtrichtung Weinstraße. Nach seinen Angaben habe ein vor ihm fahrender PKW an der Kreuzung stark gebremst, weshalb er nach links in den Gegenverkehr ausweichen musste. Hier befand sich jedoch eine 55-jährige PKW Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Näheres zu dem vor dem Kleintransporter fahrenden PKW ist bis dato nicht bekannt, da dieser seine Fahrt fortsetzte. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an, weshalb die Polizei Neustadt Zeugen, und den bis dato unbekannten Führer des PKWs, bittet sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

