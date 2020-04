Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Neustadt/Mußbach (ots)

Über das Osterwochenende wurden in der Kurpfalzstraße in Mußbach, in Höhe des Bahnhofes, gleich mehrere Gebäude mit Graffiti-Schriftzügen besprüht. Die Beschädigungen wurden am 13.04.2020 um 10:45 Uhr durch Anwohner festgestellt. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321 8540 oder per E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de melden.

