POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Carlsberg (ots)

Am Freitag, 10.04.2020 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seiner Harley-Davidson die Wattenheimer Straße in Carlsberg in Richtung Wattenheim. In Höhe der Gartenstraße fuhr dann ein Mercedes auf die Wattenheimer Straße ein, ohne auf die Vorfahrt des Motorradfahrers zu achten. Dieser musste daraufhin so stark abbremsen, dass er schließlich zu Fall kam. Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Pkw-Fahrer fuhr dieser dann einfach davon. Jedoch konnte das amtliche Kennzeichen des unfallverursachenden Pkw abgelesen und der verantwortliche Fahrer ermittelt werden. Der Mercedes-Fahrer konnte kurz danach an seiner Wohnanschrift in Carlsberg angetroffen werden. Die Beamten konnten bei dem 62-Jährigen starken Atemalokohlgeruch bei dem Mann wahrnehmen. Ein Test ergab über 3 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Motorradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

