Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisierter Jugendlicher leistet Widerstand

Frankeneck (ots)

Im Rahmen der Streife konnte am Samstag, den 11.04.20, gegen 23:40 Uhr, in Frankeneck ein Jugendlicher festgestellt werden, welcher herumschrie und ein aggressives Verhalten zeigte. Aus diesem Grund wurde bei ihm eine Personenkontrolle durchgeführt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der 16-Jährige versuchte sich dann trotz Anweisung stehen zu bleiben zu entfernen und Schlug mit der Faust in Richtung einer der eingesetzten Einsatzkräfte. Während der Widerstandshandlung verletzten sich zwei Polizeibeamte leicht. Auf der Dienststelle wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde er nach Abschluss der Maßnahmen in das Pfalzklinikum Klingenmünster verbracht.

