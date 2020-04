Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Unfall auf B 37 mit leichtverletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am Karfreitag, 10.04.2020, befuhr ein 39-Jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Motorrad der Marke Honda gegen 13:55 Uhr die Bundesstraße 37 von Bad Dürkheim kommend nach Frankenstein. Ca. 500 Meter vor der Einfahrt zum Parkplatz am Isenachweiher verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, sodass er nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Motorradfahrer zog sich dadurch Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Er musste zwecks Behandlung seiner Verletzung ins Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer waren am Unfall nicht beteiligt.

