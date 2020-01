Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0028 --Zwei Männer durch Verkehrsunfall schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, Waller Heerstraße Zeit: 12.01.20, 04.15 Uhr

Ein Autofahrer fuhr in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in Walle gegen einen Gartenzaun und verletzte sich schwer. Herumfliegende Trümmerteile trafen einen Passanten.

Der Fahrer befuhr mit seinem VW Golf die Heeslinger Straße, sah einen Streifenwagen hinter sich und bog bei Rotlicht in die Gröpelinger Heerstraße ein. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er stadteinwärts, so dass die Polizisten ihn aus den Augen verloren. In der Waller Heerstraße verlor der Mann in Höhe des Bahnhofs Walle die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr gegen einen Zaun und einen Poller und kam zum Stehen. Anschließend versuchte er zu Fuß zu flüchten, was er aber nach einigen Metern abbrach. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein 35 Jahre alter Passant, der an einer Bushaltestelle stand, wurde von den Trümmerteilen am Arm verletzt und musste ebenfalls in ein Klinikum gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Hergang und zur Identität des Fahrers dauern an. Die Waller Heerstraße wurde während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

