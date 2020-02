Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200201-1: Festnahme von drei Ladendieben - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (30. Januar) entwendeten drei Tatverdächtige Werkzeuge aus einem Baumarkt.

Ein Mitarbeiter (48) beobachtete drei Männer (19/29/35), die sich gegen 16:00 Uhr in einen Baumarkt auf der Luxemburger Straße begaben. Dort entfernten sie die Sicherheitsbanderolen diverser Werkzeuge und steckten sich Gegenstände in ihre Taschen. Der Mitarbeiter kontaktierte auf Grund dessen die Polizei. Das Eintreffen der Polizeibeamten bemerkten die drei Männer und legten die Waren aus ihren Taschen zurück in ein Verkaufsregal. Die Werkzeugkoffer ließen sie ebenfalls stehen. Bei dem Versuch, das Geschäft zu verlassen, wurden sie von den Polizeibeamten gestoppt. Bei einem der Tatverdächtigen fanden die Polizisten ein Schneidwerkzeug aus dem Baumarkt. Neben diesem fanden die Polizeibeamten im Auto der Tatverdächtigen weitere Werkzeuge aus anderen Baumarktfilialen. Insgesamt versuchten die Tatverdächtigen Beute in einem vierstelligen Wert zu erzielen. Das Trio nahmen die Polizisten vorläufig fest, da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen können. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell