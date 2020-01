Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200131-3: Versuchter Einbruch in Holzpavillon - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Donnerstag (30. Januar) versucht, einen Holzpavillon aufzubrechen.

Ein Zeuge (63) ging gegen 12:30 Uhr im Burgpark spazieren und war in Richtung Severinusstraße unterwegs. Auf der Rückseite eines Altenzentrums beobachtete er einen dunkel gekleideten Mann, der mit einem Schraubendreher an einem Holzpavillon hebelte. Als er ihn darauf ansprach, händigte der Unbekannte freiwillig sein Tatwerkzeug aus und flüchtete. In unmittelbarer Nähe flüchtete eine weitere unbekannte Person auf einem Fahrrad. Beide flüchteten zusammen in Richtung Horbeller Straße. Da der Zeuge den Unbekannten zunächst folgte, sah er, wie beide ins Wohngebiet "Komturring" gingen. Seinen Angaben zufolge waren die Unbekannten 18 bis 20 Jahre alt und 180 bis 185 Zentimeter groß. Einer trug eine Jacke mit weißen Applikationen. Der andere führte ein Fahrrad mit sich. Beute machten die Einbrecher keine.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell