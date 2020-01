Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200130-2: Auto von Windböe erfasst - Bedburg

Am Mittwoch (29. Januar) ist auf der Landesstraße (L) 279 ein Auto von einer Windböe erfasst worden und von der Fahrbahn abgekommen.

Eine 29-jährige Frau aus Grevenbroich fuhr gegen 16:15 Uhr mit ihren beiden Kindern (2/5) aus Pütz kommend in Richtung Kirchherten. Der Autofahrerin zufolge verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit aufgrund des starken Seitenwinds. Als eine stärkere Böe den Wagen erfasste, verlor die Mutter die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem Feld, wo das Auto schließlich stehenblieb. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt. Sie kam wie auch ihre beiden Kinder vorsorglich in ein Krankenhaus. Ihr nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden. Auf dem Feld entstand durch den Unfall Flurschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 279 gesperrt. (nh)

