Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W./Hasbergen - Erfolgreiche Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Hagen a.T.W. (ots)

Eine Vermisstensuche der Polizei Georgsmarienhütte endete am Mittwochmorgen erfolgreich. Der ältere Herr wurde mit Hilfe eines Hubschraubers gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Der auf Medikamente angewiesene Mann hatte am Dienstagnachmittag seine Wohnanschrift in Hagen verlassen, um mit einem Kleinkraftrad Besorgungen zu erledigen. Als er nicht zurückkehrte, erstatteten seine Angehörigen eine Vermisstenanzeige. Erste Suchmaßnahmen der Rettungskräfte führten am Dienstagabend nicht zum Erfolg. Am Mittwochmorgen wurde die Suche mit Hilfe eines Polizeihubschraubers fortgesetzt. Die Hubschrauberbesatzung fand in Hasbergen das Kleinkraftrad des Mannes und konnte weitere Beamte zum Fundort lotsen. In unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges entdeckten die Suchkräfte schließlich den ansprechbaren Senior in einem Waldstück. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

