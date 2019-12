Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Duo nach versuchtem Autoaufbruch flüchtig

Neuss (ots)

Einen Mercedes Sprinter, der auf dem Hahnenweg in Neuss-Weckhoven abgestellt war, versuchten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (10.12.) zu knacken. Ein Anwohner beobachtete, gegen 02:45 Uhr, zwei verdächtige Personen, nachdem er durch laute Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden war. Einer aus dem Duo hantierte offensichtlich mit einem Werkzeug an der Heckklappe des Kleintransporters, während sein Komplize augenscheinlich Schmiere stand.

Das Duo gab dann plötzlich Fersengeld und verschwand, ohne den Wagen aufbekommen zu haben, in Richtung Fritz-Gerlich-Straße. Sofort informierte der Zeuge die Polizei. Diese stellten dann Beschädigungen an den Schlössern des betroffenen Sprinters fest. Eine Fahndung nach den Flüchtigen durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

