Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 58-Jähriger tot aufgefunden + Einbruch in Wohnung

Cuxhaven (ots)

58-Jähriger tot aufgefunden

Geestland. Am heutigen Freitagmorgen (12.07.2019) fand ein Passant einen Mann, der in einem Pavillon in der Amtsstraße in Bad Bederkesa vor dortigen Sitzgelegenheiten lag. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes, der aus dem Ort stammt, feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Todesursachenermittlungen dauern an.

Einbruch in Wohnung

Loxstedt. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, entwendeten noch unbekannte Täter aus einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Fasanenstraße eine Geldkassette mit Bargeld, eine Uhr, vorgefundenen Schmuck, ein Notebook und andere elektronische Geräte. In die Wohnung gelangten der oder die Täter durch gewaltsames Öffnen eines Küchenfensters. Die Tatzeit ist noch hinreichend unbestimmt. Zeugen, die im Zeitraum von Sonntagnachmittag (16.06.2019) bis Montagnachmittag (01.07.2019) verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf zu melden (Tel.: 04706 / 9480).

