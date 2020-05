Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter nach Schlägerei in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 40-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen ist am Sonntag, 24. Mai 2020 gegen 20.10 Uhr bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten im Kreuzungsbereich Weberstraße/ Kirchstraße verletzt worden. Zeugen hatten die Polizei verständigt. Vor Ort hatten sich etliche Schaulustige gesammelt, so dass ein Teil der Beteiligten sich unerkannt entfernen konnte, als die eingesetzten Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an.

