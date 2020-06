POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Am späten Dienstagabend ereignete sich auf dem Parkplatzgelände des Gewerbeparks "Westerwaldpark" in Oberhonnefeld-Gierend ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger PKW Fahrer aus Nordrhein-Westfalen wollte rückwärts mit seinem PKW Opel Astra auf einer Parkfläche einparken. Hierbei überfuhr er die Begrenzung der Parkfläche und kollidierte mit einem dort befindlichen, großen Stein. Das Fahrzeug stand mit dem Heckbereich auf dem Stein, so dass die Räder keinen Kontakt mehr zum Untergrund hatten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Dem Fahrer wurde auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden an seinem PKW im Bereich des Fahrzeughecks und des Unterbodens wird auf ca. 3000,- EUR geschätzt.

