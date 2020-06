Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brennendes Waldgebiet in Wölsreeg

Neustadt (Wied) (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag kam es in Neustadt (Wied) im Ortsteil Wölsreeg zu einem Flächenbrand in einem Waldstück. Betroffen waren etwa 1000 Quadratmeter Waldfläche. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Asbach und Linz am Rhein konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Zur genauen Schadenshöhe und zur Brandursache können bislang keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell