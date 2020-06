Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen gesucht! Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Ausheben eines Kanaldeckels

Rheinbreitbach (ots)

Am 29.05.2020, gegen 23:40 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in Rheinbreitbach, Im Sand, ein Kanaldeckel ausgehoben und wenige Meter weiter auf der Straße abgelegt. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

