POL-PDNR: Gestohlene Ortseingangsschilder

Im Mai sind insgesamt 3 Orteingangsschilder der Ortschaften Horhausen (WW), Güllesheim und Peterslahr durch bisher unbekannte Täter entwendet worden. Zudem wurde am Abend des 31.05.2020 durch eine 4-köpfige Personengruppe an der Landesstraße 269 das von Peterslahr kommende Ortseingangsschild in Neustadt (Wied) aus der Verankerung gerissen und in ein angrenzendes Gebüsch geworfen. Ein Zeuge schilderte der Polizei, dass die 4 bisher unbekannten Beschuldigten ca. Anfang bis Mitte 20 Jahre alt sind. 2 Personen sind männlich, 2 weiblich. Einer der männlichen Personen trug zur Tatzeit 1 weißes T-Shirt, eine kurze Jeanshose, einen schwarzen Turnbeutel auf dem Rücken und eine Sonnenbrille. Die andere, etwas größere männliche Person, eine graue Jeans und eine schwarze Jacke. Er verfolgte die Personengruppe bis in die Straße "Im Sonnenland" in Neustadt (Wied). Dort verlor er die Gruppe aus den Augen. Die Polizei ermittelt strafrechtlich wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

