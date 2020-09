Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW mit Anhänger ohne entsprechende Fahrerlaubnis geführt ++++ Unfallflucht nach Berührung im Begegnungsverkehr

Cuxhaven (ots)

PKW mit Anhänger ohne entsprechende Fahrerlaubnis geführt

Geestland/BAB27. Am Dienstagnachmittag (22.09.2020) wurde gegen 15:45 Uhr ein Fahrzeuggespann, bestehend aus Pkw Renault und Anhänger, durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland kontrolliert. Das zulässige Gesamtgewicht des Zuges betrug 3840 kg. Zum Führen eines derartigen Gespannes bedarf es der Führerscheinklasse BE oder B mit Erweiterung 96. Der 25jährige Bremerhavener konnte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B vorlegen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Unfallflucht nach Berührung im Begegnungsverkehr

Geestland. Am Dienstagnachmittag (22.09.2020) kam es gegen 15:00 Uhr auf der Landesstraße 120, zwischen Drangstedt und Bad Bederkesa, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzugmaschinen. Kurz hinter der Ortschaft Drangstedt trafen sich die 40tonner im Begegnungsverkehr. Hierbei kam der Unfallverursacher mit seinem Sattelzug über die Leitlinie hinweg in den Gegenverkehr. Obwohl der 38jährige Bremerhavener seinen Sattelzug noch nach rechts lenkte, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Außenspiegel der beiden Zugmaschinen stießen derart zusammen, dass sich Teile der Spiegelflächen, sowie die Verkleidung lösten und herabfielen. Diese Teile verursachten im späteren Verlauf Sachschäden an dem Pkw einer 30jährigen Geestländerin und einer 53jährigen Staderin, die ebenso in Richtung Bederkesa gefahren sind. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro an vier Fahrzeugen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs konnten nicht abgelesen werden. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um eine grauschwarze Sattelzugmaschine mit Muldenkipper-Auflieger handelte. Hinweise zum verursachenden Fahrzeuge werden durch das Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743- 928-0) entgegengenommen

