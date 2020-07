Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200720.5 Heide: Illegale Müllentsorgung

Heide (ots)

Am oder vor dem 11. Juli 2020 hat ein Unbekannter sich in Heide in der Feldmark einiger Abfälle unerlaubt entledigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Umweltsünder geben können.

Der Unbekannte legte in der Straße Duvenheide an einem angrenzenden Feldweg diverse Abfälle ab. Dabei handelte es sich unter anderem um einen Elektroherd, mehrere blaue Säcke mit Elektroschrott, Tapeten- und vermutlich Eternitreste.

Wer für die Müllentsorgung verantwortlich ist, ist bisher unklar. Zeugen, die Hinweise auf den Betroffenen geben können, sollten sich beim Polizeibezirksrevier in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

