Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbekannte montieren Fahrzeugteile ab

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwischen Samstag, den 07.03.2020 18:00 Uhr und Montag, 09.03.2020 09:00 Uhr kam es auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Adolf-Kolping-Straße (Nähe des Tierheims) zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen. Unbekannte überstiegen den Zaun um das Gelände und bauten an einem gebrauchten SUV Motorhaube, Kotflügel, Stoßstange und Beleuchtung aus. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 Euro angegeben. Personen, die eventuell verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

