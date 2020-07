Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200720.4 Brunsbüttel: Unfall infolge Trunkenheit

Brunsbüttel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Dithmarscher mit einem Jaguar in einem Kreisverkehr in Brunsbüttel verunglückt. An dem Wagen entstand Totalschaden, der Insasse blieb unversehrt - er stand unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol.

Um 05.10 Uhr war der Beschuldigte mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 5 aus Richtung Marne kommend in Richtung Brunsbüttel unterwegs. Im Kreisverkehr geriet er aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss auf die Mittelinsel, überfuhr diese und landete schließlich rechtsseitig in einem Graben an der B 5. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte bei dem Verunglückten Atemalkohol fest, ein Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen lieferte einen Wert von 1,98 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe ein, behielten die Fahrzeugschlüssel des Mannes ein und fertigten eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

An dem Unfallwagen entstand Totalschaden, weitere Schäden, unter anderem an der Beschilderung, dürften sich auf etwa 300 Euro belaufen.

Merle Neufeld

