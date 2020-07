Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200720.1 Itzehoe: Biker unter Drogeneinfluss

Itzehoe (ots)

Sonntagnachmittag hat eine Streife in Itzehoe einen Motorradfahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Drogen stehend auf einer BMW unterwegs gewesen ist. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Gegen 17.00 Uhr beobachteten die Beamten einen Biker, der vom Sandberg aus kommen unerlaubt in die Breite Straße einbog. Aufgrund dieses ordnungswidrigen Verhaltens entschlossen sich die Einsatzkräfte, das Fahrzeug zu überprüfen. Dabei stellten sie bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer auffällig glasige und wässrige Augen fest und boten dem Mann einen Drogenvortest an. Der Test verlief positiv auf Kokain, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe bei dem aus dem Kreis Steinburg Stammenden anordneten. Der Betroffene wird sich nun wegen der Drogenfahrt verantworten müssen, seine Maschine musste er erst einmal stehenlassen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell