POL-IZ: 200717.1 Glückstadt: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Glückstadt (ots)

Am Montagabend, 13.07.20, hat eine Glückstädter Polizeistreife einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stehend mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen.

Um 20.32 Uhr entschloss sich eine Streife zu einer Kontrolle eines Volkswagens in der Straße Am Fleth in Glückstadt. Nachdem die Polizisten das Auto gestoppt hatten, stellten sie bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers Auffälligkeiten fest, die auf einen mutmaßlichen Drogenkonsum hindeuteten. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der 27-Jährige aus Glückstadt ab. Der Betroffene räumte daraufhin ein, vor einiger Zeit einen Joint geraucht zu haben. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Der Mann wird sich nun wegen des Führens eines Autos unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

