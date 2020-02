Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand von zwei Transportern - Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitag (28.02.2020) wurden zwei brennende Transporter auf einem Wirtschaftsweg an der L 454 nahe der Tank- und Rastanlage Dannstadt-Schauernheim Ost (BAB 61) gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die beiden weißen Citroen Jumper brannten vollständig aus. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die heute Morgen zwischen 4:30 und 5:30 Uhr die auf der L454 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Schifferstadt gefahren sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

