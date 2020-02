Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 1.500 Euro Schaden verursacht - älterer weißer VW Golf (Baujahr 2004-2009) gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum Dienstag (25.02.2020, 18:00 Uhr) bis Mittwoch (26.02.2020, 09:30 Uhr) kam es an der Umgehungsstraße Maudach (L530) zu einer Unfallflucht mit einem Fremdschaden von mindestens 1.500 Euro an einem Baum. Ein unbekannter Autofahrer kam von Mutterstadt kommend nach rechts von der Straße ab, fuhr über den Grünstreifen und Fußweg und prallte letztendlich gegen einen Baum. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile gefunden werden. Das unfallbeteiligte Auto dürfte insbesondere vorne oder an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem unfallverursachenden Auto um einen weißen VW Golf (5er- und 6er-Reihe) aus den Baujahren 2004-2009 handeln muss.

Wir suchen nun dringend Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat seit Dienstag einen älteren weißen VW Golf gesehen, der vorne oder an der rechten Seite beschädigt ist?

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Ludwigshafen unter 0621 963-2122

