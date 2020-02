Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 27.02.2020, um 16 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall eine 13-jährige Fußgängerin verletzt. Ursächlich war das Verhalten eines 17-jährigen Fahrers eines Leichtkraftkrads. Der Mann befuhr die Leuschnerstraße. Wegen stockendem Verkehr überholte er mehrere Autos rechts. Dabei übersah er, dass die 13-Jährige zwischen zwei Autos die Straße überqueren wollte. Der Motorradfahrer stieß mit dem Mädchen zusammen. Diese wurde leicht am Bein verletzt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

