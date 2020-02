Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei erfolglose Einbrüche

Ludwigshafen (ots)

Vor dem 26.02.2020, 9.45 Uhr, versuchten Unbekannte erfolglos in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Marie-Juchacz-Allee einzubrechen. Die Täter hebelten an zwei Fenstern, schafften es aber nicht diese zu öffnen.

Ein weiterer Einbruch scheiterte im Zeitraum 20.02.2020 bis 24.02.2020, 12 Uhr, im Dammstückerweg. Hier versuchten Unbekannte das Fenster zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus aufzuhebeln. An beiden Anwesen entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Marie-Juchacz-Allee und im Dammstückerweg fremde Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

