Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht nach Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Heute, am 27.02.2020, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, war eine 87-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Edigheimer Straße einkaufen als sie plötzlich von einer unbekannten Frau angerempelt wurde. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin, dass ihr kleiner schwarzer Geldbeutel aus ihrer Jackentasche gestohlen worden war. An der Kasse teilte man ihr mit, dass eine Zeugin den Diebstahl gesehen habe. Diese Zeugin war jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun diese Zeugin und auch eventuell vorhandene andere Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

