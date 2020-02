Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Leimersheim

Leimersheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Landau und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Heute Morgen, 27.02.2020, um 3 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Gaststätte in Leimersheim. Der Brand wurde schnell von Bewohnern bemerkt. Diese konnten das Feuer mit Wasser löschen. Eine 83-jährige Bewohnerin erlitt eine Rausgasintoxikation. Sie wird derzeit in einer Klinik ärztlich behandelt. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 EUR.

Die Staatsanwaltschaft Landau und die Zentrale Kriminalinspektion haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde heute Mittag von Brandermittlern und einem Brandsachverständigen begangen. Von einer vorsätzlichen Brandlegung ist auszugehen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Derzeit liegen keine Hinweise auf politisch motivierte Hintergründe der Tat vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



