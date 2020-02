Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beschleunigtes Verfahren nach Ladendiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ein 53-jähriger Rumäne wurde gestern, 27.02.2020, um 12.50 Uhr, in einer Drogerie am Rathausplatz von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von zwei Flakons Parfüm beobachtet. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten schnell fest, dass der 53-Jährige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat und bereits am 13.02.2020 beim Diebstahl von Parfüm in Neustadt betroffen worden war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde er vorläufig festgenommen und heute beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Hier wurde ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt. Der 53-Jährige wurde vom Amtsgericht Frankenthal wegen gewerbsmäßigem Diebstahl zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten ohne Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell