Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Sachbeschädigungen

Emsdetten (ots)

Am Mittwochabend (18.09.2019) ist an der Grimmestraße ein Auto beschädigt worden. In der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr haben Unbekannte an dem weißen Opel an der Fahrerseite den Außenspiegel abgetreten. In unmittelbarer Nähe waren Blumenkübel umgeworfen bzw. umgetreten worden. Der Schaden am Auto beträgt einige Hundert Euro. An der Hansestraße waren Graffiti-Sprayer am Werk. In der Zeit zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und Donnerstag, 09.30 Uhr, beschmierten die Sprayer die Hausfront eines Mehrfamilienhauses mit blauer Farbe. Hier werden der Schaden bzw. die Kosten für die Reinigung auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

