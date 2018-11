POL-MR: Gartenwerkzeuge nach kurzer Pause weg

Marburg-Biedenkopf (ots) - Erdhausen -

Ein 88 Jahre alter Senior machte am Montag, 19. November, um 16.15 Uhr eine kurze Pause und stellte dazu seine im Gebrauch befindlichen drei Gartenwerkzeuge vor seinem Anwesen in der Kohlbergstraße ab. Als er knapp 15 Minuten später weiterarbeiten wollte, waren die Geräte, eine Rotthacke, eine Kreuzhacke und eine Schaufel weg. Offenbar hatte jemand das Abstellen falsch gedeutet und die Werkzeuge mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Gladenbach, Tel. 06462/9168130

