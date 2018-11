POL-MR: Spiegelschaden am grauen Zafira - Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots) - Stadtallendorf -

Der Unfall im Begegnungsverkehr hätte auch schlimmer ausgehen können. So blieb es glücklicherweise nur beim Spiegelschaden an dem grauen Opel Zafira. Der Unfall passierte am Freitag, 16. November, gegen 21.35 Uhr auf der Kuppe der Landstraße 3290 zwischen Erksdorf und Stadtallendorf. Die 57 Jahre alte Opelfahrerin war auf dem Weg nach Stadtallendorf. Zu dem entgegenkommenden Auto konnte die Frau nichts sagen. Der gesuchte Wagen müsste wenn, dann ebenfalls einen Schaden am Außenspiegel auf der Fahrerseite haben. Wo steht ein seit Freitagabend am Spiegel frisch unfallbeschädigtes Auto? Hinweise bitte and ie Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428(93050.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell