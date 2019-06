Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Einbruch in Arztpraxis

Lorup (ots)

In der Zeit vom 07.06.19 (14:30 Uhr) bis 11.06.19 (07:25 Uhr) drangen bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Straße "Zum Osteresch" ein. Die Praxis wurde durchwühlt, jedoch nichts daraus entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 9345 0 in Verbindung zu setzen. / eot

