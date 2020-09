Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrradfahrer schuldlos in diverse Unfälle verwickelt

Cuxhaven (ots)

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wingst. Ein 59-jähriger Radfahrer aus Wingst wurde gestern Morgen gegen 8.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann war auf dem Radweg der B73 unterwegs von Hemmoor in Richtung Cadenberge. An der Einmündung der Bahnhofstraße (K24) aus Richtung Oberndorf übersah eine 57-jährige Autofahrerin aus Oberndorf den Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 59-jährige schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen blieb gering.

Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Cuxhaven. Eine 44-jährige Radfahrerin wurde gestern bei einem Verkehrsunfall in der Neuen Industriestraße verletzt. Ein 60-jähriger PKW-Fahrer aus dem Main-Spessart-Kreis hatte einen anderen PKW trotz unklarer Verkehrslage überholt und dabei die Radfahrerin übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Alkohol am Steuer - Fahrradfahrer gefährdet und Unfall verursacht

Cuxhaven. Gestern Nachmittag kurz nach 17.30 Uhr verursachte ein 64-jähriger Cuxhavener einen Verkehrsunfall auf dem Strichweg. Der Mann wollte mit seinem PKW auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Dabei übersah er einen 62-jährigen Fahrradfahrer aus Hessen, der den Parkplatz verlassen wollte. Der Fahrradfahrer konnte dem PKW noch ausweichen. Der PKW Fahrer fuhr dann jedoch gegen ein Schild an der Parkplatzeinfahrt. Die Frage der aufnehmenden Polizisten nach Alkoholkonsum vor der Fahrt verneinte der Autofahrer. Ein Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von fast 3 Promille. Dem 64-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

