Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200810.5 Albersdorf: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Albersdorf (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Alberstdorf ein mobiles Toilettenhaus in Brand gesetzt und damit einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 03.00 Uhr entzündeten Unbekannte in der Greifenberger Straße ein Toilettenhäuschen, welches nahezu vollständig abbrannte. Eine sich in unmittelbarer Nähe befindende Straßenlaterne erlitt im Zuge des Feuers ebenfalls einige Beschädigungen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Wer Hinweise auf die Sachbeschädiger geben kann, sollte sich mit der Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 9714803 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

