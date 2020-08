Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200810.3 Hohenlockstedt: Hubschrauber-Einsatz nach Körperverletzung

Hohenlockstedt (ots)

Am Samstagabend sind im Rahmen einer kleineren Feier zwei junge Männer in Hohenlockstedt in Streit geraten. Dieser eskalierte und endete mit einer Kopfnuss, bei der ein 27-Jähriger eine nicht unerhebliche Verletzung erlitt. Er kam sofort in eine Spezialklinik.

Gegen 22.45 Uhr verlagerte sich die Auseinandersetzung zweier Hohenlockstedter aus einer Wohnung heraus bis auf die Straße. Hier schlug der Geschädigte nach derzeitigen Erkenntnissen in das Gesicht des 24-jährigen Beschuldigten, der darauf mit einer Kopfnuss reagierte. Diese traf den 27-Jährigen so, dass der sofort zu Boden ging und reglos liegenblieb. Als der Beschuldigte dem Gefallenen helfen wollte, schritt der Vater des Geschädigten ein, da er die Geste missverstand. Gemeinsam fiel er dabei mit dem 24-Jährigen auf die Straße, begab sich anschließend allerdings wieder in Richtung seiner Wohnung. Hier brach er vermutlich aufgrund einer Vorerkrankung zusammen, so dass ein Notarzt und ein Rettungswagen zur Versorgung des Zeugen und des Geschädigten am Ort erschienen. Außerdem landete ein Hubschrauber, der den 27-Jährigen mit dem Verdacht auf eine Augenverletzung in ein Hamburger Krankenhaus brachte. Der Zeuge kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Ein Atemalkoholtest bei dem beschuldigten Hohenlockstedter ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der junge Mann wird sich wegen der Körperverletzung verantworten müssen.

Merle Neufeld

