Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 300807.4 Dingen: Einbruch in Imbiss

Dingen (ots)

In der Nacht zum 07. August 2020 kam es zu einem Einbruch in einen kleinen Imbiss in der Hauptstraße in Dingen. Der oder die Täter brachen ein Schloss auf und stahlen den Inhalt der Kasse -ein geringer Bargeldbetrag - weit unterhalb des Sachschadens in Höhe von ca. 130 Euro. Das Mobilteil eines Panasonic Telefons wurde ebenfalls gestohlen. Wer in der Nacht etwas Auffälliges bemerkt hat, wende sich bitte an die Polizei in Marne unter 04851-95070

