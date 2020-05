Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Enkeltrick in Bad Hönningen

Linz (ots)

Am Donnerstag, den 28.05.2020 wurden in Bad Hönningen mindestens 5 Geschädigte im Alter von 73 bis 87 Jahre durch eine unbekannte männliche Person angerufen. Der Mann gab sich in allen Fällen als Verwandter (Neffe oder Enkel) aus und täuschte vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden und aufgrund dessen Geld zu benötigen. Glücklicherweise schöpften alle Geschädigten Verdacht, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei. Der Anrufer wird auf ca. 30 Jahre geschätzt und sprach akzentfreies deutsch.

