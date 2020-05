Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hause (ots)

Am Donnerstagmorgen stellte der Geschädigte fest, dass in einen nicht näher eingrenzbaren Zeitraum versucht wurde, die rückwärtige Terrassentür seines Einfamilienhauses in der Bergstraße in Hausen (Wied), Ortsteil Reuschenbach, aufzuhebeln. Den Tätern ist es nicht gelungen, in das Anwesen einzudringen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise - insbesondere verdächtige Personen und Fahrzeuge - bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell