Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Man kann ja miteinander reden...

Meisenheim (ots)

"Probleme sind da um sie zu lösen und je besser man miteinander reden kann, desto leichter fällt die Lösung!" so Arno Heeling von der Polizeiinspektion in Lauterecken. Diese Woche hatte ein Strahler einer Firma in den Verkehrsraum geleuchtet. Ein beherzter Bürger verständigte das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde, die sich mit dem Bezirksbeamten der Polizei kurzschlossen. Dieser wiederum führte ein Telefonat mit dem Hausmeister der Firma. Der Firmenangehörige stellte fest, dass die Leuchte vermutlich von einem LKW touchiert worden war und richtete sie wieder neu aus. Folge: Alles wieder gut. Ein Lob dem ersten Mitteiler und allen anderen die miteinander gesprochen hatten. |pilek-AH

