Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Munitionsfund

Essweiler (ots)

Die Polizei in Lauterecken ist am Donnerstagmorgen von dem Fund einer Granate auf der Gemarkung Essweiler informiert worden. Ein Foto des Fundgegenstandes konnte ohne Berührung des Teils an den Kampfmittelräumdienst geschickt werden. So konnten die Spezialisten den Munitionsfund aus der Ferne bereits bewerten und entsprechende Empfehlungen vor der Abholung aussprechen. Es handelte sich um Kriegsmunition aus dem Jahr 1938. |pilek-AH

