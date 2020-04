Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallzeugen gesucht

Mittelbrunn (ots)

Der in der Weiherstraße in Mittelbrunn ordnungsgemäß geparkte schwarze Opel wurde am Donnerstagnachmittag nicht unwesentlich beschädigt. Der Verursacher hat sich jedoch von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund des Schadensbildes ist es nicht auszuschließen, dass es sich hierbei um ein Kraftfahrzeug mit Anhänger handelte. Die Unfallzeit liegt zwischen 16:30 und 18:00 Uhr. Falls es Zeugen zu dem Vorfall gibt, bittet die Polizei in Landstuhl sich unter Tel-Nr.: 06371-9229-0 zu melden. |Lan

