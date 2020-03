Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dieseldiebstahl

Lauterecken (ots)

Aus einem an der Aral-Tankstelle geparkten LKW sind zwischen Mittwoch und Montag 300 Liter Dieselkraftstoff gestohlen worden. Das Fahrzeug wurde in dieser Zeit nicht bewegt. Der Fahrer entdeckte schließlich am Montag den offenen Tankdeckel und eine große Pfütze auf dem Boden unterhalb des Tanks. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

