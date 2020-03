Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 10 Bauzaunelemente entwendet

Bedesbach (ots)

An der Einfahrt zur Windparkanlage, welche sich an der K 36 befindet, wurden in dem Zeitraum vom Nachmittag des 26.03.2020 bis zum frühen Morgen des 30.03.2020 zehn Bauzaunelemente entwendet.

Wer hat diese Tat ggf. beobachtet und kann Angaben machen? Der Abtransport dieser Elemente lässt den Einsatz eines größeren Transport-/Lastenfahrzeugs vermuten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

