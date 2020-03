Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Eindringen in Gartenhäuser - Antreffen eines Tatverdächtigen

Meisenheim (ots)

Einen Mann auf seinem Grundstück hat der Eigentümer am Sonntagmorgen In der Heimbach angetroffen. Von ihm angesprochen flüchtete der etwa 40-Jährige zu Fuß. Er ließ ein Fahrrad sowie ein Etui mit verschiedenen Ringmaulschlüsseln zurück. Die Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Der Geflüchtete war zwar auf dem umzäunten Grundstück gewesen, jedoch noch nicht in das Gebäude eingedrungen. Der Zeuge glaubt den Mann erkannt zu haben. Die Polizei überprüft den Tatverdächtigen und die näheren Umstände, so auch, ob dem Mann zudem ein "Besuch" in ein Waldhäuschen zugeordnet werden kann. Bei diesem war ein Drahtzaun beschädigt und das Vorhängeschloss an der Eingangstür aufgebrochen worden. Nach ersten Feststellungen wurde auch am zweiten Tatort nichts gestohlen. |pilek-AH

