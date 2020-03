Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet Northeim

Northeim (ots)

37154 Northeim, Stadtgebiet, 28.02.2020 - 29.02.2020,

Northeim (Gro)

1.) Am Freitag, in der Zeit von 15:00 - 15.30 Uhr, wurde ein in der Berliner Allee auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellter VW Golf Variant beim Parken durch ein anderes, bisher unbekanntes Fahrzeug, beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro an der Fahrzeugfront des VW Golf.

2.) Ein in der Stegerwaldstraße abgestellter VW Touran wurde im Tatzeitraum vom 28.02.2020, 21:00 Uhr - 29.02.2020, 12:00 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen, mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

