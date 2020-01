Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Beleidigung von Polizeibeamten

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, 79618 Rheinfelden, Stadtgebiet

Am Freitag, den 10.01.2020, in den Nachmittagsstunden, zeigte sich ein Autofahrer in Rheinfelden als sehr unbelehrbar. Nach vorausgegangenen Verkehrsdelikten wurde dieser zweimal hintereinander durch unterschiedliche Streifen des Polizeireviers Rheinfelden kontrolliert. Während beider Kontrollen erregte sich der Autofahrer dermaßen, dass er die Beamten mehrfach wüst beschimpfte und beleidigte. Nun drohen dem Fahrer zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung.

