POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum vom 21.05.2020 bis zum 26.05.2020 ist in Buchholz, Ot. Mendt, ein hochwertiges E - Mountainbike entwendet worden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke "TREC", Modell "Powerfly". Das Fahrrad war im Tatzeitraum mit einem Faltschloss an einem Balken des Carports befestigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

