Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 2 vollendete und ein versuchter Tageswohnungseinbruch in Willroth und Horhausen (WW)

Willroth (ots)

Am Donnerstag kam es im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 20:20 Uhr zu 2 vollendeten Tageswohnungseinbrüchen und einem versuchten Tageswohnungseinbruch in Willroth und in Horhausen. In der Dorfstraße in Willroth drangen bisher unbekannte Täter während der Abwesenheit des Geschädigten durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür in das Tatobjekt ein und durchsuchten delikttypisch das Anwesen. Nach jetzigem Ermittlungsstand verließen die Täter ohne Beute das Anwesen. In der Kirchstraße in Willroth versuchten unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die Tür konnte durch die Täter nicht geöffnet werden.

In der angrenzenden Ortschaft Horhausen (WW) hebelten unbekannte Täter in der Neuen Schulstraße ein zur Straße gelegenes gekipptes Fenster auf und gelangten so ins Objekt. Gemäß ersten Angaben der Geschädigten seien 150 Euro Bargeld sowie mehrere Goldschmuckstücke entwendet worden. Der Wert des Stehlguts dürfte unter 1000 Euro liegen.

Aufgrund der räumlichen Nähe und der Arbeitsweise der Täter dürfte Tatzusammenhang bestehen. Im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung hat eine Nachbarin gegen 13:00 bis 13:30 Uhr zwei junge Männer südländischen Phänotyps gesehen, welche die Dorfstraße in Willroth in Richtung Süden scharfen Schrittes entlanggegangen seien. Die Personen wurden auf Mitte bis Ende zwanzig geschätzt, der eine sei dünn, der andere kräftig gewesen. Der Kräftige habe eine schwarze Schirmmütze und eine große Sweatshirt Jacke getragen. Ein Fahrzeug wurde nicht gesehen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise - insbesondere verdächtige Personen und Fahrzeuge - bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

